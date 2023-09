Incidente in tangenziale a Messina: code chilometriche, ferita una ventenne

Un incidente autonomo all’interno di una galleria in Tangenziale, tra S. Filippo e Gazzi, ha causato lunghi disagi per gli automobilisti in direzione Messina Centro. Una ragazza di 20 anni, alla guida di una Peugeot, è rimasta ferita nel sinistro.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione. Gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con lunghe code, che hanno raggiunto i 2 chilometri, a partire dall’ingresso di Tremestieri. La situazione è apparsa complicata per diverse ore, con i veicoli incolonnati e notevoli rallentamenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che hanno gestito la circolazione e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La giovane ferita è stata trasportata in ospedale per accertamenti da un’ambulanza del 118. Fortunatamente, le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non destano particolare preoccupazione. Resta da chiarire la causa dell’incidente e se ci siano state particolari dinamiche o fattori che possano aver contribuito al sinistro. (foto di repertorio)

