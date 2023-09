Villaggio Aldisio, “La gente brancola nel buio, urge un nuovo impianto di pubblica illuminazione”

Il Vice Presidente della Terza Municipalità Sebastian Romeo (Fratelli d’Italia) denuncia la totale assenza e ne chiede la realizzazione di un’ impianto di pubblica illuminazione in via Carmelo Allegra (Villaggio Aldisio) ed in particolare nel tratto di intersezione che intercorre tra la Via Giovanni di Giovanni e la salita del Rione Gescal.

Non c’è più tempo da perdere i residenti brancolano nel buio!

Tale problema, dichiara Romeo, è legato alla sicurezza stradale nonché alla incolumità pubblica; ad oggi il tratto di strada menzionato è privo di illuminazione.

Sino a poco tempo fa i residenti del luogo potevano accontentarsi dell’illuminazione che, a malapena, giungeva dall’antistante tratto autostradale del Viale Gazzi, ma da qualche tempo, anche quest’ultimo impianto ha smesso di funzionare lasciando nel buio assoluto l’intera zona.

Il grave pericolo di tale assenza di illuminazione riguarda senza dubbio il flusso veicolare ma ancor di più i passanti ed i residenti che giornalmente transitano a piedi per la Via Carmelo Allegra.

Questi Cittadini, non solo sono costretti a percorrere la strada senza alcuna protezione ed in assenza di un tratto stradale riservato ai pedoni, essendo la medesima strada priva anche del marciapiede, ma per giunta, devono percorrerla al buio con il rischio concreto di essere investiti dalle auto che, ovviamente, non possono accorgersi nemmeno della presenza dei pedoni.

Il Vicepresidente Romeo si farà promotore di una delibera circoscrizionale per chiedere all’Amministrazione Comunale di predisporre tutto quanto necessario per fornire decoro e sicurezza ad una fetta importante di territorio.

