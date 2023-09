Scirocco e incendi a Messina, in azione vigili del fuoco

Da ieri sera, tutte le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Messina hanno operato per l’estinzione dei grossi incendi divampati su tutta la fascia tirrenica della città metropolitana di Messina.

Dato il numero degli interventi sono stati richiamati pompieri per il servizio straordinario e sono stati coinvolti i volontari.

Le squadre hanno operato a Barcellona Pozzo di Gotto, a Fondachelli Fantina, a Sant’Agata di Militello, a Militello Rosmarino, a Patti, a Sinatra, a Mistretta e a Tusa. I pompieri hanno lavorato incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e cose e per il contrasto ai roghi che hanno carbonizzato decine di ettari di terreno.

Aggiornamento sui vari incendi della nottata del 22-9-2023 – in particolare sul rogo che a Milazzo ha interessato un vasto canneto, precisamente in via Ciantro, che ha lambito diverse attività commerciali quali un hotel, un distributore di carburanti, alcune rimesse di barche e un vecchio deposito. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti con squadre provenienti dal distaccamento di Milazzo, distaccamento Nord e, poi, quello di Letojanni assieme alla seconda partenza della sede centrale, con il rincalzo di diverse autobotti. Il personale VF era, inoltre, assistito da mezzi e personale del servizio antincendio della raffineria di Milazzo. Grazie al lavoro in simbiosi delle squadre, tutti gli incendi sono stati spenti definitivamente, intorno alle ore 5 di questa mattina.

