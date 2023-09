Messina cede di misura contro la Virtus Francavilla in una serata travagliata

Alla Nuovarredo Arena, il Messina ha affrontato un test complicato contro la Virtus Francavilla, uscendone sconfitto per 1-0. Tuttavia, il punteggio non racconta l’intera storia della partita.

Nel primo tempo, gli uomini di Modica hanno cercato di rompere le linee difensive avversarie attraverso un gioco di possesso. Frisenna, agendo in modo elastico e allargandosi, ha offerto soluzioni tattiche interessanti permettendo ad Ortisi di infiltrarsi tra le linee avversarie. Nonostante l’ottima organizzazione di gioco, il Messina ha ceduto al 21′, quando Artistico ha trovato il gol del vantaggio per la Virtus.

L’intervento di Fumagalli all’11’ era stato provvidenziale su un tentativo di Artistico, ma non è bastato per mantenere la porta inviolata nel corso dei primi 45 minuti. La squadra ha risposto con vigore, andando vicino al gol del pareggio con Plescia, ma Forte, portiere della Virtus Francavilla, ha negato la gioia del gol ai peloritani.

La ripresa ha riservato ancora più emozioni. Subito dopo l’intervallo, Modica ha cercato di cambiare il volto della partita inserendo Buffa e Cavallo al posto di Tropea e Firenze. Ma un imprevisto ha frenato il ritmo della partita: un problema all’impianto di illuminazione ha interrotto il gioco per oltre trenta minuti.

Al rientro in campo, il Messina ha spinto con determinazione. Frisenna ha sfiorato il gol con un tiro da fuori, e poi, nel momento di maggiore pressione, è arrivato il gol di Cavallo, purtroppo annullato per fuorigioco. Nonostante l’ingresso di freschezze come Yakubiv dalla panchina avversaria e il cambio di modulo della Virtus, il Messina ha continuato a cercare il gol del pareggio, ma senza successo.

Al termine, nonostante la sconfitta, il Messina può uscire a testa alta dalla Nuovarredo Arena. La squadra ha mostrato grinta, determinazione e una buona organizzazione di gioco. Ora, l’obiettivo sarà quello di ritrovare la via del gol e dei tre punti nella prossima giornata.

