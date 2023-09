I Carabinieri hanno sequestrato un’area rurale nella contrada Fiumara di Caronia che era stata utilizzata come discarica abusiva. All’interno di questa area, sono stati trovati rifiuti speciali, materiali ferrosi, rifiuti edili, vernici e oli versati sul terreno. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questa attività illecita.

