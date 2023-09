MIlazzo, assunti 5 nuovi vigili urbani

L’assunzione di questi cinque nuovi agenti porterà il totale degli inserimenti recenti a 15, contribuendo a rafforzare il comando guidato dal dirigente Giacomo Villari a Milazzo. Dopo il completamento delle procedure burocratiche, si terrà una cerimonia di insediamento con il giuramento davanti agli amministratori locali.

L’assessore Coppolino ha sottolineato l’importanza di potenziare ulteriormente il comando di polizia municipale a Milazzo, considerando la carenza di personale dovuta ai recenti pensionamenti. Ha espresso fiducia nel fatto che con queste nuove assunzioni, il comando sarà in grado di svolgere in modo più efficace le sue funzioni istituzionali sul territorio, migliorando la sicurezza e il decoro urbano. Ha inoltre evidenziato come la presenza preventiva dei vigili in strada possa costituire un deterrente significativo per coloro che ignorano le norme del codice della strada, sia per quanto riguarda la sosta che la guida delle autovetture a Milazzo.