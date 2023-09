Polemiche sulla viabilità in centro: Il Consiglio della 3^ municipalità protesta

Il 12 settembre 2023, il Consiglio della Terza Municipalità ha inoltrato al Sindaco Federico Basile e al Vice Sindaco ed Assessore alla Viabilità e Mobilità Salvatore Mondello una petizione firmata da oltre 200 residenti e commercianti del tratto di viale San Martino tra il Viale Europa e Villa Dante.

La petizione ha sollevato diverse richieste all’Amministrazione Comunale, tra cui la richiesta di sosta breve su un lato della strada carrabile, la modifica al progetto della futura pista ciclabile per garantire la sosta breve e l’eliminazione del progetto di area pedonale.

Il Consiglio della Terza Municipalità aveva chiesto un incontro con il Sindaco e il Vice Sindaco per discutere delle richieste avanzate, e tale incontro si è tenuto il 21 settembre 2023 in sala Giunta con la partecipazione di un rappresentante dei firmatari della petizione.

Il Vice Sindaco Mondello ha escluso la possibilità di realizzare la pista ciclabile su un solo lato della carreggiata, confermando il progetto originale che interesserà entrambi i lati. Ha inoltre respinto la proposta di creare parcheggi con disco orario su un lato della carreggiata.

Per quanto riguarda l’area pedonale, il Vice Sindaco ha dichiarato che al momento non c’è nulla di confermato.

Nei prossimi giorni, il Consiglio della Terza Municipalità richiederà un’audizione presso la Commissione Viabilità e Mobilità del Consiglio Comunale per portare avanti le richieste e le motivazioni dei firmatari di fronte al civico consesso. La questione sulla viabilità a Viale San Martino si prospetta dunque come un tema dibattuto e in continua evoluzione.