Arrestata 35enne pusher a Torrenova: carabinieri sequestrano hashish, marijuana e cocaina

Nel contesto degli sforzi per contrastare il commercio illegale di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Militello hanno messo le manette a una 35enne notata per precedenti legati alle droghe. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre 2023, nel comune di Torrenova.

Durante un’operazione antidroga specificatamente predisposta nell’area, i militari hanno individuato la donna, conosciuta come consumatrice di droghe. A seguito di un controllo, le è stato rinvenuto un notevole quantitativo di stupefacenti: oltre 350 grammi di hashish, circa 14 grammi di marijuana e poco più di 6 grammi di cocaina. Ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta, all’interno della sua borsetta, di due bilancini di precisione e un trita tabacco, strumenti verosimilmente utilizzati per la preparazione e il taglio delle sostanze.

Le sostanze illegali, insieme agli strumenti rinvenuti, sono stati immediatamente sequestrati e inviati ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per ulteriori analisi. Nel frattempo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per la donna gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

