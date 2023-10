Interrogativi sui lavori del progetto ForestaMe: chiesti chiarezza e approfondimenti da Fratelli d’Italia

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò, hanno sollevato interrogativi riguardo ai lavori in corso per la realizzazione delle nuove alberature nel contesto del progetto ForestaMe. Le loro preoccupazioni sono emerse in seguito a segnalazioni e osservazioni sul campo.

Uno dei punti centrali sollevati dai consiglieri riguarda la visibilità in superficie del cavo della fibra ottica lungo via Centonze, un dettaglio che solleva dubbi sulla corretta esecuzione dei lavori. Attraverso la presentazione di fotografie, Gioveni, Carbone e Currò hanno messo in luce questa presunta anomalia.

Un secondo punto di interesse riguarda la compatibilità dei sottoservizi, come acqua e gas, con le radici delle alberature. I consiglieri esprimono perplessità su come tali elementi possano essere gestiti in modo da garantire la sicurezza e la funzionalità delle nuove piantumazioni, specialmente durante interventi di manutenzione.

Ulteriori dubbi emergono sulla posa di materiale drenante, ritenuto più costoso rispetto a quello convenzionale. I consiglieri sottolineano che l’efficacia di tale materiale risulta compromessa dalla presenza di tratti di basolato lavico, presumibilmente impermeabile. Questo solleva interrogativi sull’effettiva utilità e coerenza della scelta di questo materiale.

Infine, Fratelli d’Italia insiste sulla necessità di una programmazione attenta per la cura periodica del verde e degli alberi che verranno piantati. Gli esponenti del partito sottolineano la necessità di evitare situazioni già verificatesi in altre zone della città, dove piantine non annaffiate hanno subito deterioramenti solo poche settimane dopo la piantumazione.

In conclusione, Gioveni, Carbone e Currò richiedono chiarezza su questi aspetti tecnici, evidenziando la possibilità di un diverso approccio programmato ed esecutivo per i lavori in corso nel contesto del progetto ForestaMe. La trasparenza in merito a questi aspetti tecnici è fondamentale per garantire l’efficacia e la sostenibilità delle nuove alberature, contribuendo al successo complessivo del progetto.