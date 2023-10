Operazione “Alto Impatto” a Messina e Barcellona Pozzo di Gotto: oltre 100 forze dell’ordine impegnate

In una massiccia operazione denominata “Alto Impatto”, oltre 100 operatori di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono attualmente impegnati in servizi mirati di alta prevenzione e contrasto alla criminalità a Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. L’iniziativa, che ha preso avvio sin dalle prime ore del mattino, mira a contrastare non solo la criminalità locale, ma anche quella di natura internazionale.

L’operazione, ordinata dal Prefetto di Messina nel contesto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e coordinata dal Questore, è volta a rafforzare la prevenzione e a fronteggiare fenomeni di criminalità diffusa. Le Forze dell’Ordine stanno attuando controlli straordinari del territorio nelle aree operative identificate, che includono il rione messinese di Bisconte e il comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

