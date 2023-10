Danneggiamento e incendio di un’autovettura: i Carabinieri di Patti arrestano 63enne

Un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Patti nei confronti di un 63enne. L’azione scaturisce da un’intensa attività investigativa legata a una serie di episodi criminosi che avevano turbato la comunità nelle scorse settimane.

Tutto ha avuto inizio la notte del 13 settembre, quando il 63enne, in un cortile condominiale, ha appiccato un incendio devastante che ha distrutto completamente un’autovettura e danneggiato un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Le fiamme si sono propagate fino alla facciata dell’edificio causando ulteriori danni. Solo l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha impedito un disastro ancora maggiore.

Le investigazioni, avviate subito dopo l’evento, hanno rivelato che la tensione tra l’indagato e la vittima risale al 22 agosto. L’indagato, armato di coltello, aveva minacciato di morte un 50enne a causa di disaccordi di natura passionale. In quell’occasione, aveva anche danneggiato l’autovettura della vittima.

Grazie alle videocamere di sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire gli eventi della notte del 13 settembre, identificando un’utilitaria grigia dalla quale era sceso un individuo con il viso travisato, armato di bottiglie, verosimilmente incendiarie. Questi si è poi allontanato dal luogo dell’incendio a bordo dello stesso veicolo.

Un particolare ha fatto la differenza: sul cruscotto dell’utilitaria era visibile un tagliando di colore chiaro. Anche se le immagini non permettevano di leggere la targa, questo elemento ha fornito una pista fondamentale per le indagini.

In seguito a perquisizioni presso l’abitazione del 63enne, i Carabinieri hanno individuato un’utilitaria grigia, dotata di un tagliando bianco sul cruscotto, parcheggiata vicino alla casa dell’indagato. Benché l’auto fosse intestata a un’officina locale, le indagini hanno confermato che era in uso al 63enne come veicolo sostitutivo.

Con gli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, ha presentato richiesta di misura cautelare. Il G.I.P. del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, riconoscendo la gravità del quadro indiziario e le esigenze cautelari, ha quindi emesso l’ordinanza di arresti domiciliari.

