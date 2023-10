Automobilismo, Coppa Italia: la scuderia RO racing trionfa con Giuseppe Testa e Gino Abatecola

Trionfo della scuderia RO racing al Rally del Lazio Cassino, finale della Coppa Italia Rally. Il sodalizio di Cianciana, che ha anche vinto il trofeo riservato alle scuderie, ha fatto incetta di titoli nella gara che ha visto il successo dei propri rappresentanti Giuseppe Testa e Gino Abatecola. Nuovi titoli nazionali anche dal settore Slalom che, in Sicilia, ha incoronato Angelica Giamboi regina della specialità.

Quello appena trascorso è stato, per la scuderia RO racing, un fine settimana di grandi successi. Al Rally del Lazio Cassino, finale nazionale della Coppa Italia, il sodalizio di Cianciana si è distinto per aver conquistato sia il titolo italiano assoluto sia diversi trofei di classe. A vincere gara e titolo nazionale, nella finale unica, sono stati Giuseppe Testa e Gino Abatecola. Il forte pilota di Cercemaggiore, a bordo di una Skoda Fabia R5 gestita dalla Turbocar e gommata Pirelli, ha dimostrato tutto il suo valore conducendo una gara di testa e riuscendo a gestire il proprio vantaggio nei confronti dei propri avversari.

Da incorniciare la gara di Riccardo Di Iuorio con Doriano Maini, reduci da una stagione in crescendo. I due hanno saputo interpretare egregiamente le insidie del tracciato ciociaro e hanno condotto la loro Skoda Fabia R5, seguita dalla SMD, al decimo posto della classifica generale. Sempre in classe R5 diciassettesimo posto in classifica finale per i locali Samuele Nota e Alfredo Tarquinio. Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme, con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX, sono riusciti a vincere il titolo di classe N4. Traguardo finale anche per Franco e Antonino Schepis, che hanno condotto la loro Peugeot 208 all’ottavo posto della difficilissima classe R2. Nella classe A6, quinto posto per la Peugeot 106 condotta da Mario e Francesco Cerro.

Doppietta in classe A5 dove, con due Peugeot 106, Albino Ferdinandi, in coppia con Roberto Staccone e Daniele Pelagalli con Alessandro Manco, hanno occupato nell’ordine le prime due posizioni del podio. Rispettato il ruolo di favoriti nella classe N2 per Vincenzo Gelfusa e Gianluca Gerardi. I due hanno centrato la vittoria di categoria con la loro Citroen Saxo.

In Sicilia allo Slalom Avola, ultima gara di Campionato italiano, Angelica Giamboi ha messo a segno un’altra delle sue splendide prestazioni e, grazie alla vittoria di classe S5 e al secondo posto del Gruppo Speciale, ha portato a casa il Titolo italiano riservato alle Dame, andato a far compagnia al titolo nazionale di Gruppo. Marco Gammeri, con una Renault Clio, ha concluso al secondo posto della classe E1 Italia 2000 e Antonio Di Matteo ha condotto la sua Formula Arcobaleno Suzuki 1150 al quarto posto di classe.

