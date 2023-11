Emergenza Sociale a Messina: da Arcigay appello per il Sostegno alle Famiglie Bisognose

Il Comitato Provinciale Arcigay Makwan Messina aps ha emesso un comunicato stampa rivolto al Sindaco del Comune di Messina, al Consiglio Comunale e all’Assessora ai Servizi Sociali per richiamare l’attenzione su una crescente emergenza sociale che sta colpendo la città. L’associazione sottolinea che il provvedimento legislativo emesso dal governo nel giugno scorso, che ha portato all’eliminazione del Reddito di Cittadinanza (RDC), ha avuto un impatto significativo sulle famiglie bisognose, gettando centinaia di esse nella disperazione.

L’eliminazione del RDC ha colpito non solo coloro che non sono in grado di lavorare a causa di gravi patologie, ma anche molti cittadini in grado di lavorare che non riescono a trovare opportunità di impiego, tranne lavori sottopagati e non dichiarati. Questa situazione ha causato gravi disagi economici e sociali, con un impatto particolarmente negativo sui bambini e sulle famiglie.

Il comunicato critica aspramente la politica di alto livello che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione e sottolinea l’importanza di rispettare il diritto di ciascun individuo a un livello di vita dignitoso, come sancito dalla Costituzione italiana. L’associazione esprime la sua preoccupazione per la situazione di emergenza in cui molte persone e famiglie si trovano a dover chiedere assistenza alimentare e sostegno sociale.

L’associazione Arcigay Makwan Messina aps, che opera in rete con altre realtà locali, sta cercando di affrontare questa emergenza sociale con le risorse limitate a sua disposizione, ma riconosce che la politica deve intervenire in modo significativo per fornire soluzioni a lungo termine. In particolare, si fa appello ai decisori politici locali affinché agiscano con urgenza per affrontare i problemi legati alla mancanza di alloggio, alla disoccupazione, all’accesso a cibo e vestiario, e molto altro.

Il comunicato conclude con un appello alle autorità locali affinché avviino un processo di supporto per le persone e le famiglie che stanno soffrendo a causa dell’eliminazione del RDC e di altre sfide legate all’emergenza sociale. L’associazione chiede un intervento tempestivo per garantire il benessere delle fasce più vulnerabili della comunità messinese e per garantire che nessuno debba soffrire la fame o la disperazione in un momento così difficile.

