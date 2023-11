MessinaCon 2024: entra nel RIFF – Rete italiana festival di Fumetto

Si è svolta durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games 2023 l’annuale Assemblea Nazionale di RIFF • Rete Italiana Festival di Fumetto, l’associazione di categoria fondata nel 2020 da ARF! Festival, Comicon, Etna Comics, Treviso Comic Book Festival e la stessa Lucca C&G e che negli anni ha raggiunto la quota di 40 soci.

Tra le novita di questa Assemblea c’è l’entrata in associazione del MessinaCon – la fiera del fumetto messinese che ha totalizzato 14 mila presenze nel 2023 e ha portato ospiti come David Lloyd, BarbaScura X, Giovanni Muciaccia, Lelio Bonaccorso e Gianluca Iacono – che si prepara adesso all’edizione 2024 che porterà a un sacco di novita che verranno annunciate durante lo spettacolo di Gianluca Iacono del 10 Novembre “Vegeta e’ morto”.

StrettoCrea, coglie l’occasione per ringraziare il pubblico, ma anche i giornalisti per questo fantastico traguardo che prima di tutto e’ rivolto alla città di Messina in cui si sente la necessità di portare avanti questi eventi e soprattuto di proporre a livello turistico qualcosa di diverso.

Vi aspettiamo il 10 Novembre al Palacultura insieme a Gianluca Iacono per lo spettacolo “Vegeta è morto e l’ho ucciso io”.

