GDF, blitz contro il traffico di droga nello Stretto

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Messina hanno intensificato la lotta al traffico di sostanze stupefacenti con un recente intervento di successo. Durante controlli di routine ai veicoli in transito sullo Stretto, i Finanzieri hanno sequestrato circa 1,5 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un trolley. Il corriere straniero incaricato del trasporto è stato arrestato.

L’operazione, condotta con il supporto delle unità cinofile, evidenzia l’impegno costante nella lotta contro i reati legati agli stupefacenti, specialmente nei punti di accesso all’Isola. Il cane antidroga Urban, addestrato presso la Scuola di Specializzazione di Orvieto, ha giocato un ruolo chiave individuando il carico occultato.

Il traffico di droga rappresenta una grave minaccia sociale e finanziaria, come sottolineato dalle autorità. I 15 panetti di hashish, accuratamente nascosti in tre involucri con l’etichetta “COCO”, confermano la presenza di organizzazioni criminali ben strutturate.

L’arresto del corriere straniero avviene in flagranza di reato, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, ma questo intervento testimonia l’attenzione elevata dedicata dalla polizia e dall’autorità giudiziaria a un fenomeno criminale che finanzia la criminalità organizzata locale.

La centralità del comprensorio messinese come porta d’ingresso per gli stupefacenti in Sicilia è confermata da questa operazione, sottolineando la necessità di mantenere alta la guardia contro organizzazioni criminali agguerrite che gestiscono quantitativi di droga significativi.

