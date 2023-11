Messina, riprendono le lezioni gratuite di inglese dell’associazione The Rising Stars

Riprendono le lezioni di inglese gratuite organizzate dall’associazione The Rising Stars di Messina. A partire dalla settimana prossima, quindi, ogni mercoledì si terrà quindi un’ora di corso, dalle 18 alle 19, al Pabetto, in via Cesare Battisti, nell’ambito dell’iniziativa “Do you(th) speak English?”.

Le candidature sono aperte per tutti e per partecipare basta contattare il numero 3348065791. L’unico requisito richiesto è l’età compresa fra i 14 e i 35 anni.

A differenza del ciclo terminato a maggio, le lezioni che si avranno inizio la prossima settimana saranno facilitate da due volontari dell’associazione che staranno a Messina per qualche tempo grazie al programma ESC dell’Unione Europea (European Solidarity Corps). Teodora (dalla Romania) ed Elian (dalla Francia) utilizzeranno quindi i metodi di educazione non formale (come teatro, workshops interattivi, karaoke, booksharing e altre attività) per imparare e/o migliorare il livello di inglese dei partecipanti, coinvolgendolo in prima persona nel creare uno spazio multiculturale che renderà l’apprendimento facile e piacevole.

