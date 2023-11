Messina in piazza per Giulia Cecchettin, veglia al Duomo

Candele, lacrime, rabbia, domande senza risposte. Molti i messinesi che hanno partecipato ieri sera, a piazza Duomo, alla veglia “rumorosa” per Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni e coordinamenti di donne che fanno parte del collettivo “Non una di meno”. In mano una candela accesa per ricordare la ventiduenne e per dire ancora una volta basta ai femminicidi e a qualsiasi forma di violenza o sopruso contro le donne. «Non possiamo permettere che il femminicidio sia normalizzato nella quotidianità, non abbiamo più lacrime ma solo una rabbia incontenibile e inarrestabile. Affinché Giulia sia l’ultima, non ci fermeremo», hanno sottolineato i promotori della manifestazione.