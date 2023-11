Barbagallo (PD), ” Ponte un’illusione di Salvini”

“Il ministro Salvini continua a propinarci l’illusione del Ponte sullo Stretto. Ma intanto il presente per la Sicilia è fatto di infrastrutture fatiscenti e servizi non degni di un Paese che è la settima potenza mondiale. Per quanto riguarda la continuità territoriale lo sa Salvini che sullo Stretto di Messina opera una società, la FS Blujet, controllata al 100% da RFI, che discrimina i propri lavoratori con un trattamento contrattuale diverso e peggiore pur svolgendo questi, anche da 12 anni, lo stesso compito, ovvero la composizione dei treni, anche Frecciarossa, che collegano Sicilia e Calabria?”. Lo denuncia il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo oggi da Siracusa, dove partecipando allo sciopero indetto da Cgil e Uil ha incontrato numerosi lavoratori tra cui un rappresentante sindacale della Rsa Filt Cgil in FS Bluejet. Sull’argomento Barbagallo, capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, annuncia il deposito di una interrogazione urgente rivolta ai ministri competenti.

“C’è un problema di precarietà lavorativa, contrattuale salariale – aggiunge Barbagallo – che riguarda questi lavoratori altamente specializzati che operano, anche loro, comunque in contesto delicato a bardo di traghetti fatiscenti e fornendo un servizio fondamentale per la Sicilia. Salvini pensi alle cose concrete – conclude – anziché continuare a vendere fumo negli occhi con il Ponte sullo Stretto”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it