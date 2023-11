“Pillole di Parità”: fanzine, approfondimenti e video sulla comunità Lgbtq+ a Messina

Una rivista, scaricabile gratuitamente, con notizie, interviste e approfondimenti su tematiche Lgbtq+ a Messina e provincia. La fanzine è realizzata da Arcigay Messina e dall’associazione Metropolis nell’ambito del progetto “Pillole di Parità”, finanziato dal Pon Inclusione FSE 2014-2020, con il patrocinio dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), del Fondo sociale europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Obiettivo del progetto, che si compone di un portale online, su cui trovare video e mappe interattive, è quello di affrontare e divulgare i temi, le istanze, le criticità e i diritti – riconosciuti e non – della comunità Lgbtq+, con lo scopo di contribuire a fare chiarezza su argomenti di estrema attualità sui quali regna spesso l’ignoranza, il pregiudizio o l’indifferenza.

Il primo numero della fanzine è incentrato in particolare sullo Stretto Pride 2023, dagli eventi culturali organizzati in città alla manifestazione dell’8 giugno, con degli approfondimenti sulla storia del Pride a Messina e sui moti di StoneWall.

Il secondo numero parla di transizione di genere, con varie interviste a persone che hanno intrapreso il percorso per cambiare sesso e gli interventi di professionisti ed esperti.

Il terzo, edito ad ottobre, racconta le Famiglie Arcobaleno, con la testimonianza di un’attivista messinese e un focus sugli aspetti legislativi.

A corredare il tutto, oltre a una mappa su cui trovare le strutture che si occupano a vario titolo di fornire assistenza alla comunità Lgbtq+, a vario titolo, anche una serie di “video in pillole” realizzati per sensibilizzare la collettività.

Qui il link al portale, da cui è possibile scaricare le fanzine: https://pillolediparita.letteraemme.it

