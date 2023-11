Elezioni Rettore: testa a testa tra Limosani e Spatari al primo turno

Il primo turno dell’elezione per il prossimo rettore dell’Università di Messina ha visto un serrato duello tra i professori Michele Limosani e Giovanna Spatari, con soli 37 voti di distacco. I risultati finali del primo turno sono i seguenti: Michele Limosani 539, Giovanna Spatari 502, Giovanni Moschella 125, con un totale di 14 schede bianche e nulle. Il secondo turno, fissato per lunedì 27, si preannuncia come un ballottaggio anticipato, e si attende di capire se il prof. Moschella sarà ancora in lizza come candidato. Gli sguardi sono ora rivolti a una decisione che plasmerà il futuro guida accademica dell’istituzione.

