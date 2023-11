Università di Messina: Spatari batte Limosani, il nuovo Rettore è donna

La prof.ssa Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è il nuovo Rettore dell’Università di Messina per il sessennio 2023/2029. Ha retto l’accordo raggiunto con il Prof. Moschella, che si è ritirato dalla corsa al rettorato dopo il primo turno. Spatari ha battuto il prof. Michele Limosani, ordinario di Medicina del Lavoro.

Una scelta di continuità dunque, con la professoressa che era stata prorettore dell’uscente Cuzzocrea.

A caldo arrivano le dichiarazioni di Limosani in una lettera alla comunità accademica:

Care e cari tutti,

nell’esprimere i miei sinceri auguri di buon lavoro alla collega Giovanna Spatari, ringrazio tutti coloro i quali hanno dato il proprio contributo a queste elezioni e, in particolare, chi mi ha dato la propria fiducia.

Le urne ci consegnano un Ateneo diviso su due posizioni. La prof.ssa Spatari sarà chiamata a un lavoro di ricucitura per il quale ritengo che tutta la comunità dovrà offrire il proprio contributo. Anche io sono pronto a fare la mia parte, ferma però restando la necessità che i valori sui quali ho improntato il mio programma possano rappresentare un punto di riferimento per il nuovo governo di Ateneo. Rispetto delle regole e delle persone, valorizzazione del merito, inclusività sono concetti rispetto ai quali – tanto per me quanto per coloro che mi hanno votato – non si potrà negoziare se si vorrà realmente voltare pagina.

Non posso dimenticare, infine, tutti coloro che mi sono stati vicini fino in fondo in questa avventura, dandomi grande energia, senza risparmiarsi e credendo nella bontà del progetto.

Grazie a loro, grazie a tutti voi

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it