Lavoratori della Isgrò Costruzioni nuovamente senza stipendi, la denuncia di Fiom-Cgil Messina

“Siamo al mese di dicembre e i lavoratori impegnati nel servizio di sorveglianza ed assistenza al traffico autostradale lungo la A18 e la A 20 non hanno ancora percepito lo stipendio di ottobre”, la Fiom-Cgil Messina denuncia l’ennesima violazione contrattuale da parte dell’azienda Isgrò costruzioni e chiede un intervento urgente del Cas. “La committente – osserva il segretario generale della Fiom di Messina, Daniele David è responsabile in solido anche per ciò che concerne le tutele salariali dei lavoratori”.

“È intollerabile – aggiunge Mario Mancini segretario della Fillea Cgil Messina – che questa azienda scarichi le proprie responsabilità, in modo sistematico, sull’anello più debole, in questo caso operai metalmeccanici e edili, con l’aggravante di lasciare senza reddito decine di persone in una fase di aumento del costo della vita”. Le organizzazioni sindacali di categoria ribadiscono come la ditta e il Cas non possono sottrarsi ai propri obblighi.

