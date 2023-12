“Natale in Teatro Christmas Village”, alle 18 l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura del Villaggio

Una formula innovativa, una collaborazione che consente alla cultura di abbracciare le eccellenze del territorio. Questo vuole essere “Natale in Teatro”, il villaggio natalizio che da domani pomeriggio e sino al 7 gennaio vivrà nelle vie attorno al Teatro Vittorio Emanuele.

La presentazione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Development, in sinergia con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, il Comune di Messina e l’Assessorato regionale al Turismo e allo Spettacolo è avvenuta questa mattina alla Sala Laudamo.

Intenso il programma che si rivolge a tutte le età, dai bambini ai più grandi, con spettacoli, rappresentazioni, concerti, cibo di qualità e l’atmosfera natalizia in uno degli angoli più belli della città.

«È un evento unico, mai realizzato prima – ha detto Saro Gugliotta, rappresentante della Development – con una formula che abbraccia tutte le generazioni, con la cultura che abbraccia il cibo di qualità e le eccellenze. Una delle iniziative è “Il Teatro del gusto” che racconterà il territorio».

Particolarmente soddisfatto del progetto, che ha una visione pluriennale, è il sindaco Federico Basile. «Il Natale in Teatro si inserisce perfettamente in ciò che stiamo facendo, questo Natale consentirà di riscoprire dei luoghi, anche quelli intorno la splendida Sala Laudamo, che molti non conoscono. E l’idea di un Teatro che apre le porte alla città testimonia come la sinergia possa essere elemento di attrattività, tanto che l’idea è di strutturare questo evento».

Ad illustrare il binomio cultura-eccellenze è stato il commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro. «Sono lieto di avere accolto un progetto costruito “attorno” al Teatro che, condividendo l’offerta artistico-culturale portata avanti dal nostro Ente, intende ampliarla coinvolgendo da protagonisti le migliori realtà del territorio, esaltando le tradizioni locali e promuovendo sempre più l’immagine della nostra terra. Mi piace però soffermarmi sulla sezione dedicata ai giovanissimi e, in generale, alle famiglie, che, in questo Santo Natale, con racconti di fiabe, percorsi creativi, visite guidate e proiezioni di filmati, potranno ritrovarsi in quello che amo definire il “tempio della cultura”, in un percorso di avvicinamento delle nuove generazioni al teatro, sul quale il Vittorio Emanuele sta investendo in maniera determinata».

«La frase che abbiamo scelto per addobbare il viale del Villaggio – ha aggiunto l’assessora Liana Cannata – vuole proprio legare l’arte e la cultura, quale luogo più adatto per una strofa della poesia Inverno di Salvatore Quasimodo»

Partner dell’iniziativa è Sicindustria e il presidente Pietro Franza ha sottolineato come «le aziende possono mettere il cuore in queste iniziative per dare voce alla città. Qui si vuole creare qualcosa di bello e noi siamo pronti a stimolare le aziende per partecipare a queste forme di collaborazione». Concetto ribadito anche dal vicepresidente di Sicindustria Giuseppe Lupò: «Siamo qui per divulgare la cultura dell’associazionismo e dell’eccellenza».

«Abbiamo colto l’importanza e lo spessore del progetto di Development – ha detto invece il Sovrintendente del Teatro, Gianfranco Scoglio – per ogni euro investito in cultura sono tre quelli per indotto. E questo Natale è importante, non deve essere episodico».

«Cercavamo qualcosa di nuovo, di non già presente e la differenza rispetto a tutte le altre iniziative – ha sottolineato l’assessore Massimo Finocchiaro – è che questo sarà un Natale per i bambini, pieno di fiabe. Un villaggio dedicato alle famiglie».

Il villaggio sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22 mentre da venerdì alla domenica l’orario è continuato, dalle 10 alle 22.

In allegato il programma dettagliato degli eventi, diviso per le varie sezioni. Sarà possibile seguire il programma giornaliero sui canali social (Facebook e Instagram) del villaggio “Natale in Teatro Christmas Village”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it