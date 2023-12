Partecipata la presentazione del volume e la mostra di Giuseppe Scavello sull’ emarginazione e povertà sociale

Importanti spunti di riflessione ha suscitato la presentazione del volume Vox Populi Vox Dei e la mostra fotografica dell’appassionato di street photography Giuseppe Scavello i cui scatti sono stati capaci di catturare e suscitare emozioni e di stimolare riflessioni varie nei numerosi osservatori presenti al Salone degli Specchi della città metropolitana di Messina .

“Occorre fare cultura e sensibilizzare l’opinione pubblica – in stretta sinergia con le istituzioni locali – sul tema della grave emarginazione” ha affermato l’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e moderatore dell’iniziativa di solidarietà sociale volta ad educare e promuovere l’attenzione sulla povertà. “C’è dignità dietro ogni persona ritratta negli scatti di Scavello ed una grande consapevolezza che si trasforma in forza, una determinazione che funge da motore” ha aggiunto la Vicepresidente Nazionale dell’ANIOMRID ( ass. nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati: realtà che ha concesso il patrocinio all’iniziativa solidale). A promuovere l’evento CittadinanzAttiva Sicilia Onlus Assemblea territoriale An.Tu.Do con il suo coordinatore A.T. dott. Giuseppe Previti che ha ribadito l’auspicio che iniziative simili non siano isolate ma contaminino il nostro vissuto e la nostra comunità. “Vox Populi vox dei è una idea di solidarietà sociale che mira a sostenere i soggetti che hanno a cuore la causa degli ultimi”: Nella prefazione a cura di Mose’ Previti si legge “ non ci è garantito rimanere spettatori in questa società vicina alla povertà di massa, ma siamo chiamati a servire”. Il ricavato della vendita del volume devoluto a due associazioni messinesi che da anni si occupano dei piu’ fragili: l’Associazione di volontariato S. Antonio e S. Annibale dei Rogazionisti e l’Associazione I Francescani di Strada. A prendere la parola per esse: Elena Donato responsabile dei volontari della Mensa San Antonio e Sant’ Annibale e Tiziana Frigione pres. Ass. Francescani di Strada.

A porgere i saluti istituzionali l’Assessore alla pubblica amministrazione ed al decentramento Pietro Curro’ il quale ha ribadito l’impegno costante del Sindaco Federico Basile e della collega Calafiore a sostegno delle associazioni di volontariato contro ogni emarginazione e povertà. Curro’ nel suo intervento ha affermato che il volontariato è insostituibile accanto al dolore . Il volontariato colma le inefficienze dello Stato e delle Regioni esercitando un ruolo di supplenza. Incisiva la proposta di Curro’ di avviare un coordinamento tra le associazioni per aprire un confronto deciso ma costruttivo con le Istituzioni per applicare concretamente quanto previsto dalla Costituzione con particolare riferimento all’ art. 3.

Immagini ricche di significato quelle di Giuseppe Scavello, fotografo amatoriale, insignito negli anni di riconoscimenti, che ha parlato del suo impegno nell’avere cura e nell’entrare in sintonia con l’ambiente circostante senza forzature. Un progetto il suo costituito da fotogrammi di sentimenti, di attimi di raccoglimento, di espressioni nascoste che invitano ad una maggiore attenzione per il prossimo. “Per rendere in fotografia tali sentimenti, operazione peraltro molto difficile, occorre, ha precisato Scavello, avvicinarsi a questo modo di vivere così tanto da renderlo in qualche modo proprio”. Si è concretizzata oggi una azione di volontariato volta a dare sospiro ai meno fortunati.

A seguire hanno preso la parola i referenti di talune delle associazioni che hanno patrocinato l’evento: Concetto Trifilò (segretario regionale CittadinanzaAttiva Regionale); Giorgio Argurio ( Pres Kiwanis Antonello da Messina); Michele Salvo ( Cooperativa sociale OnlusTrapper) ;Renato Grassi pres. Naz. Democrazia Cristiana; Cosimo Inferrera ( A.E.M. Ass. Europa Mediterraneo); Cristina Ponzio (Ass. Naz. Avvocati Italiani); Nino Quartarone coordinatore assemblea territoriale cittadinanzAttiva Messina; Rosaria Landro Responsabile della Biblioteca G. Pascoli della città metropolitana di Messina.

