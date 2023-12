Forza Italia: Gaetano Giordano nominato responsabile provinciale dipartimento viabilità e sicurezza

Nuova ed ennesima nomina per Giordano Gaetano, già assessore al comune di Falcone, ex vice-coordinatore cittadino di FLI e Lista Misumeci, primo dei non eletti al Consiglio Comunale di Messina nelle fila del centrodestra nel 2008, vicino alle posizioni dell’On. Tommaso Calderone del quale – ha dichiarato Giordano – non può non apprezzarsi la grande competenza amministrativa e la dedizione politica al territorio di provenienza ed alla Sicilia più in generale.

“Sono a completa disposizione del Partito per avviare un concreto rilancio della valorizzazione delle infinite risorse della nostra terra e ringrazio il partito per la fiducia dimostrata e per il nuovo incarico ricevuto. Garantito già da subito il mio impegno al fine di garantire alla collettività un territorio più vivibile, a misura d’uomo con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla viabilità cittadina ed alla tutela dei diritti dei portatori di handicap troppo spesso privati di percorsi e di stalli ad essi dedicati”.

