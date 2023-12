GENZ: ieri serata con la danza, oggi Karima in concerto

La serata dedicata alla Danza ha aperto ieri al Palacultura di Messina la seconda edizione della kermesse GENZ Giovani alla ribalta Talent show, inserita nel Cartellone natalizio del Comune “Immagina Messina” e prodotta dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso.

A presentare con professionalità e simpatia, Antonella Romeo, conduttrice radiofonica, e Natale Munaò, cantante e conduttore radiofonico.

Grande successo di pubblico per l’appuntamento in cui si sono esibite dodici scuole di danza della città: Studio Danza di Mariangela Bonanno; Accademia Dance Center di Elisabetta Isaja; Maracaibo di Maria Lo Re; Aenigma di Mariagrazia De Seta; Fantasy Dance di Maria e Simona Messineo; Sueño de Bailar Academy di Federica Berenato; Carioca di Lillo e Nino Merrino, insegnante Caterina De Francesco; Alessandra Pappa per Fantasy Dance; JDance Academy di Jessica Sparacio; Centro Danza Sportiva International di Emanuela Migliore; Lula Centro Danza di Luisa Saccà; Team Diablo di Paola Oteri.

Sul palco i più diversi stili, dalla danza classica al moderno e, ancora, acrobatica, jazz, latino americano e orientale. Applauditissime le coreografie di ottimo livello eseguite dalle tenerissime alunne più piccole, i ragazzi e gli adulti, che hanno regalato momenti di grande emozione.

All’evento è intervenuto il sindaco Federico Basile, che ha apprezzato l’organizzazione della manifestazione: “Vedo un Palacultura strapieno: questo vuol dire che il progetto GENZ è piaciuto e noi come Amministrazione ci abbiamo creduto, tanto da confermare questa seconda edizione nel cartellone degli eventi natalizi”.

L’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro ha puntualizzato che “per la scelta degli eventi per il cartellone natalizio abbiamo adottato il criterio della qualità. Per questo abbiamo inserito GENZ negli eventi programmati, per lo spessore della proposta dell’Agenzia Karamella e di Giovanni Grasso, che è un’istituzione a Messina per questo genere di spettacoli”.

Liana Cannata, assessore alle Politiche giovanili, ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione dei giovani talenti: “Il progetto GENZ – ha dichiarato – ci è piaciuto non solo per la sua valenza artistica, ma anche l’impegno dell’Agenzia Karamella di inserire sempre il sostegno alle nuove generazioni, per dare un futuro ai nostri ragazzi che si formano nella nostra città”.

Ospiti d’eccezione sono stati i ballerini e coreografi Nancy Berti, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alle trasmissioni televisive “Ballando con le stelle” e “Amici di Maria De Filippi” e che sul palco si è esibita in una sensuale rumba insieme a Matteo Vitanza, e Fabio Raspanti, assistente di Garrison Rochell ad “Amici” e nel cast di molte produzioni anche internazionali, come “Notre dame de Paris”, “Cirque Du Soleil” e le Olimpiadi di Torino 2006.

Lo spettacolo è stato arricchito dalla stupenda scenografia, con le proiezioni video di Pvk, impegnata anche nelle riprese, per la regia di Antonio Grasso.

Oggi Pomeriggio si svolgeranno le selezioni di “Fuoriclasse Talent”, il fortunato format nazionale che ha già fatto ottenere ad alcuni partecipanti l’inserimento nel cast di trasmissioni come “Io canto” su Canale 5 e “The voice kids” e “The voice senior” su Rai 1.

Questa sera alle 20,30 l’ultimo appuntamento di GENZ, con l’atteso concerto di Karima “Lifetime”, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi. In una originale performance, Karima si racconterà attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi e nelle emozioni. Karima nel 2006 ha conquistato la notorietà partecipando ad “Amici di Maria De Filippi”, dove si è classificata terza e vincendo il premio della critica. Nel 2009 al Festival di Sanremo nella categoria Proposte si è classificata al terzo posto con il brano “Come in ogni ora”. Al suo attivo diversi album, l’ultimo del 2022 “Karima Xmas” e, nello stesso anno, il singolo, “Il viaggio”.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it