Salute Sessuale: prevenzione e informazione al Centro dell’Iniziativa

La consapevolezza e l’informazione sono i pilastri fondamentali per garantire una vita sessuale sana e appagante. Con questo spirito l’Arcigay Messina invita calorosamente a partecipare alla manifestazione dedicata alla salute sessuale, un’opportunità imperdibile per acquisire conoscenze cruciali e prendersi cura del proprio benessere.

Banchetti Informativi sulle IST e Test Gratuito per l’HIV

Presso i banchetti informativi sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST), verrà offerta a tutti i partecipanti la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test per l’HIV.

Date e Luoghi da Ricordare:

18/12 – Piazza Cairoli, 18:30-20:30

19/12 – Piazza Duomo, 18:30-20:30

20/12 – Piazza Duomo, 18:30-20:30

“Questi momenti saranno l’occasione perfetta per incontrare il nostro team di esperti, fare domande, e ottenere risposte chiare e complete riguardo alle tue preoccupazioni sulla salute sessuale – dichiara Rosario Duca, presidente di Mackwan Arcigay – La prevenzione è la chiave per una vita sana, e vogliamo essere al tuo fianco per guidarti lungo questo percorso.

Ti invitiamo a partecipare attivamente, ad avvicinarti ai nostri banchetti informativi e a condividere questa iniziativa con amici e familiari. La diffusione dell’informazione è essenziale per creare una comunità consapevole e responsabile.

Fatti avanti, prenditi cura di te e della tua salute. Insieme possiamo promuovere una visione positiva della salute sessuale e contribuire a costruire una società più informata e consapevole”.

