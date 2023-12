“Natale Insieme in Periferia”: giovedì 28 dicembre, dalle 15.30, la seconda edizione di “Ritiro in festa”

Torna “Ritiro in festa”, la manifestazione organizzata da Cisl Messina, Anolf, Anteas Cisl, Csi Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù, con il patrocinio del Comune di Messina, che si terrà giovedì 28 dicembre, dalle 15.30, presso il Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo 557 a Ritiro. L’evento è inserito in “Il Natale Insieme in Periferia”, il cartellone di eventi promosso dalla Cisl, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù. Sarà un pomeriggio di festa e condivisione con i laboratori di pittura a cura delle associazioni ABC e ARB, la mostra di auto d’epoca del club 500 Team Messina.

La Jerry Animation sarà protagonista dell’intrattenimento per giovani e meno giovani con le sue animatrici ed animatori ed i personaggi più conosciuti.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

