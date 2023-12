Magico concerto dei Pooh a Messina: un inverno riscaldato dalla musica immortale

di Lilla Rotondo – Nella serata di ieri, la storica piazza Duomo di Messina si è trasformata in un palcoscenico magico, dove il leggendario gruppo musicale italiano, i Pooh, ha incantato e emozionato una folla di almeno quindicimila persone. Un evento straordinario che ha segnato un capitolo indelebile nella storia musicale della città.

La band, composta da Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodici Battaglia e Riccardo Fogli, ha offerto uno spettacolo indimenticabile, regalando al pubblico messinese una serata di musica immortale che ha attraversato generazioni. I Pooh, con la loro carismatica presenza sul palco, hanno fatto rivivere i successi che hanno reso la loro musica un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati.

La piazza Duomo, abbracciata da un’atmosfera natalizia incantevole grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale denominata “Immagina Messina”, ha vibrato al ritmo dei classici intramontabili dei Pooh. Le luci che danzavano e i colori che dipingevano il cielo notturno hanno creato uno scenario visivo spettacolare, rendendo il concerto un’esperienza multisensoriale unica nel suo genere.

Durante la performance, i Pooh hanno dedicato un toccante omaggio a Stefano D’Orazio, membro storico della band scomparso di recente. Il pubblico, carico di emozioni, ha risposto con affetto e commozione, sottolineando l’importanza di questo momento non solo come un concerto straordinario, ma anche come un tributo sentito a un talento che ha contribuito in modo significativo alla storia della musica italiana.

In un momento di pausa dal ritmo frenetico della serata, i membri della band hanno colto l’occasione per esprimere la loro gratitudine verso la Sicilia e il suo pubblico caloroso. Roby Facchinetti ha dichiarato con entusiasmo: “È stato un anno bellissimo, ci piace questa terra che da sempre ha amato i Pooh come nessun’altra regione.” Le parole, cariche di affetto reciproco, hanno reso il concerto non solo un evento musicale ma anche una vera e propria dichiarazione d’amore tra la band e la splendida terra siciliana.

Piazza Duomo, trasformata in un mare di sorrisi, canti e applausi, ha vissuto un’esperienza straordinaria che resterà impressa nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato a questo evento unico.

