6 gennaio, ultime tappe del bus musicale di Atm SpA

Il viaggio del bus musicale di Atm SpA, iniziativa programmata nell’ambito del cartellone natalizio promosso dal Comune di Messina, che ha visto il bus girare in lungo e in largo per la Città durante il periodo delle festività, si concluderà domani, sabato 6 gennaio.

Il programma per il giorno dell’Epifania prevede le seguenti tappe: alle ore 9.00 partenza da Provinciale con sosta davanti alla Chiesa Santa Maria di Gesù; per poi proseguire alle 9.30 verso Villa Dante, con fermata al capolinea degli autobus; a seguire la ripartenza verso Piazza Cairoli, dove l’arrivo è previsto intorno alle 10.30, e ripartenza alle 11.30 per giungere a Piazza Duomo.

Il bus riprenderà il tour Cittadino nel pomeriggio con ripartenza alle ore 15 da Piazza Antonello, per poi recarsi a Piazza XX Settembre alle ore 16.00 e raggiungere Cristo Re intorno alle 17.00.

L’ultima tappa del viaggio dell’Epifania, iniziato il 16 dicembre scorso, sarà Piazza Castronovo, dove il bus arriverà alle 18.00. L’iniziativa a bordo del bus musicale sarà arricchita ad ogni fermata da momenti musicali con dj set e dalla Befana che donerà ai più piccoli caramelle e cioccolatini.

I suddetti orari potrebbero subire variazioni in caso di condizioni meteo avverse.

