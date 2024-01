Flashmob a Piazza Cairoli per denunciare il Massacro dei Bambini di Gaza

Stamattina, in un coinvolgente momento di attivismo, un flashmob ha scosso Piazza Cairoli, a Messina, per denunciare la strage dei bambini e delle bambine di Gaza. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo ARCI Thomas Sankara, in collaborazione con il Coordinamento Messina – Palestina, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tragiche condizioni che la popolazione di Gaza sta affrontando.

Una Popolazione Senza Riparo

Gli attivisti hanno riferito di una situazione insostenibile a Gaza, dove bambini e adulti sono costantemente esposti a bombardamenti indiscriminati. Luoghi che dovrebbero essere protetti dal diritto umanitario, come ospedali, scuole, sedi dell’ONU e organizzazioni non governative, sono diventati bersagli, costringendo la popolazione a spostarsi senza tregua verso zone sempre più a sud.

La popolazione gazawa vive in una prigione a cielo aperto, sottoposta all’occupazione israeliana che controlla ogni aspetto della vita quotidiana, compresi l’accesso a cibo, acqua, elettricità, e beni di prima necessità. L’assedio in corso dal 7 ottobre ha ulteriormente aggravato la situazione, privando la popolazione di risorse vitali e creando una vera e propria emergenza umanitaria.

Chiamata Internazionale all’Azione

Gli attivisti richiamano l’attenzione sulle gravi violazioni del diritto internazionale compiute da Israele, sottolineando la necessità di fermare le armi, porre fine all’occupazione e promuovere la pace giusta in Palestina. Organizzazioni internazionali come Amnesty International, le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale sono coinvolte nella documentazione dei presunti crimini di guerra commessi durante il conflitto.

L’appello a fermare il genocidio e l’occupazione si fonde con la richiesta di porre fine al sistema di apartheid che opprime la popolazione palestinese da decenni. Il blocco imposto a Gaza da 16 anni è condannato come un crimine di guerra, e la situazione attuale è descritta come una nuova Nakba, con l’intenzione di deportare la popolazione palestinese.

L’Iniziativa di Sensibilizzazione

Il flashmob organizzato nella piazza principale di Messina è stato un momento toccante per denunciare la strage degli innocenti a Gaza. Attraverso un’installazione performativa, i partecipanti hanno espresso la loro solidarietà con la popolazione palestinese, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di fermare la violenza e porre fine alle sofferenze della popolazione di Gaza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it