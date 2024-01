Forte vento a Messina, ville comunali chiuse: un albero cade sul cancello di una scuola

Una violenta tempesta ha colpito la città di Messina, portando con sé un forte vento che ha causato numerosi danni e disagi in tutta la zona. Tra gli incidenti più gravi, si segnala il crollo di un imponente albero sui cancelli dell’Istituto La Pira-Gentiluomo di Camaro.

Le raffiche di vento, che hanno colpito la città sin dalla giornata precedente, hanno raggiunto un’entità tale da abbattere l’albero, compromettendo anche i cavi dell’alta tensione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e tecnici specializzati, lavorando instancabilmente per liberare lo spazio dagli ostacoli e ripristinare le normali condizioni.

La situazione di emergenza ha coinvolto l’intera città di Messina, con una serie di interventi di messa in sicurezza che si sono resi necessari da nord a sud del territorio messinese. Il sindaco Federico Basile ha emanato l’ordinanza n. 1 del 6 gennaio 2024, decretando la chiusura delle ville comunali della Città di Messina a causa delle forti raffiche di vento previste, in vigore fino alla mezzanotte del 7 gennaio.

L’allerta meteo, trasmessa dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha evidenziato il rischio di forti raffiche di vento e tempeste, accompagnate da mareggiate lungo le coste esposte. Il sindaco Basile ha esortato la cittadinanza alla massima prudenza e cautela, sottolineando che la Protezione Civile comunale è già attiva per gestire l’emergenza.

Le raffiche di vento hanno causato notevoli disagi nella città, costringendo le autorità ad adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. La chiusura delle ville comunali è solo una delle azioni intraprese per mitigare gli effetti della tempesta in corso.

La popolazione è stata invitata a seguire attentamente le indicazioni delle autorità e ad evitare spostamenti non necessari. Si raccomanda di prestare particolare attenzione a oggetti volanti o potenziali pericoli causati dalle raffiche di vento, al fine di prevenire incidenti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it