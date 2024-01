Questa mattina la N/T Telepass, in partenza alle 8.40 dal porto di Villa San Giovanni, ha avuto un’avaria al motore non appena lasciato l’ormeggio. La nave, nel rientrare, ha impattato lievemente con il molo, non registrando alcun danno a persone o a cose.

I passeggeri hanno dunque atteso i tempi di manovra e in questo momento sono stati trasbordati su un’altra nave che li porterà regolarmente a Messina.

La nave rimarrà ferma nelle prossime ore per le opportune verifiche.

