Villa SanGiovanni: traghetto impatta sul porticciolo, danni al portellone

Disagi oggi per chi doveva raggiungere la sponda messinese con il traghetto Telepass delle 8.40. Appena lasciato il molo la nave di Caronte & Tourist, avrebbe impattato con il vicino pontile turistico. Un urto avvertito dai passeggeri che hanno notato il personale di bordo correre per capire cosa fosse accaduto. Il traghetto ha fatto quindi marcia indietro per consentire agli automobilisti lo sbarco. Ma solo allora ci si è resi conto che il portellone è stato danneggiato dall’ urto e lo sbarco è avvenuto alle 10.

Le autovetture sono sbarcate dalla Telepass per raggiungere Messina con un altro traghetto. Non si segnalano feriti.

