MoveMe, numeri record per il super abbonamento: consegnate 28mila tessere

L’abbonamento MoveMe ha raggiunto quota 28mila.

È questo il dato definitivo delle tessere super scontate consegnate da ATM SpA da giugno scorso ad oggi, grazie alla misura inclusa nell’ambito del “Pon Città Metropolitane 2014-2020” azioni di incentivazione all’uso del Trasporto Pubblico Locale, finanziato dall’Unione Europea. I possessori della card bianca potranno viaggiare per un anno intero su tutte le linee ATM e sul tram al costo irrisorio di 20 euro e per chi ha richiesto l’abbonamento integrato con i parcheggi di interscambio il costo finale, sempre per 12 mesi, è stato di solo 120 euro.

“Il successo di questa iniziativa, che il Comune di Messina ha fortemente voluto, fa capire come Messina sia a un passo da quel cambiamento culturale che andiamo professando dal 2018. I cittadini sono sempre più consapevoli che una città con meno auto in circolazione è una città con una qualità di vita migliore. Oggi il trasporto pubblico locale funziona e i messinesi sanno di poter contare su bus e tram per i loro spostamenti all’interno del territorio comunale. Siamo di fronte ad un risultato importante e per nulla scontato, se pensiamo a come era ridotto il trasporto pubblico fino a pochi anni fa”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“Stiamo raccogliendo i frutti di quanto abbiamo seminato in questi anni. Oggi siamo ancora più convinti che nuovi e moderni modelli di mobilità siano applicabili anche a Messina. Le Ztl, i parcheggi di intercambio, le piste ciclabili sono tessere di un unico mosaico e di una visione complessiva, in cui il TPL gioca ovviamente un ruolo fondamentale”, afferma il vicesindaco Salvatore Mondello.

“La prima parola che mi viene in mente è: grazie. Grazie alle 28mila persone che da giugno ad oggi hanno scelto di entrare nella famiglia di ATM SpA, accordandoci una fiducia che faremo in modo di rinnovare ogni giorno offrendo alla città un servizio di trasporto pubblico locale sempre più efficiente e moderno. Grazie anche al personale che si è occupato di verificare le tantissime richieste pervenute tramite piattaforma online e a quello che ha materialmente consegnato le tessere. Grazie, infine, all’Amministrazione comunale, con cui riusciamo a lavorare con grande sintonia e unità di intenti per ottenere insieme risultati che ci rendono orgogliosi», dichiara il presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it