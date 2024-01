“Sciara d’Arte di pittura e scrittura” allo Spazio Macos: inaugurazione il 27 gennaio

Sabato 27 gennaio, alle ore 18.00, a Spazio Macos si inaugura la Mostra Personale di Claudia Tripiciano, pittrice e Rita Giammarresi, scrittrice dal titolo Sciara d’Arte di pittura e scrittura curata dalla d.ssa Mamy Costa anche nell’allestimento.

Le artiste tutte e due siciliane Claudia Tripiciano di Capo d’Orlando e Rita Giammarresi di Palermo spiegano che:

“La Sciara è la via che la lava dello Stromboli percorre lungo il fianco dell’isola dando vita a uno spettacolo unico al mondo. È un paesaggio lunare, brullo e privo di vegetazione, che contrariamente alla sua natura inerte, finisce con l’ammaliare e irretire i sensi.

Abbiamo voluto immaginare che la nostra Sciara, possa essere una via dell’arte fatta di immagini e parole che escono direttamente dall’anima del vulcano che attraverso questo meccanismo inarrestabile che va avanti da duemila anni, ci insegna la più grande metafora della vita: Stromboli crea e disfa ogni cosa di se stesso per poi rinascere nuovamente. Allo stesso modo, l’arte che viene fuori dall’anima è in grado di nascere e rinnovare se stessa in maniera sempre nuova.

Attraverso questo evento esprimiamo il desiderio di voler legare in maniera indissolubile i nostri nomi a quest’isola che è stata la primaria fonte di ispirazione per la nostra arte. Pittura e scrittura si fondono in una storyteller che narra d’impatto questo luogo emozionale.

Ci sono i volti, quegli stessi che nell’immaginario collettivo sono divenuti i custodi dell’anima dello Stromboli.

Ci sono i luoghi, quelli in cui ogni casa ha un nome e nel quale i simbolismi sono molteplici.

C’è lo Stromboli, protagonista assoluto e indiscutibile.”

Alle artiste sarà consegnato, a fine mostra, attestato di partecipazione e di merito . La mostra è visitabile dal lunedi al sabato dalle 17.00 alle 19.00, la domenica su appuntamento.

La mostra sarà fruibile anche con videocatalogo in galleria e su tutti i social.

