“Corsi d’oro 2”, udienza alla corte d’appello di Reggio rinviata per l’ex parlamentare Francantonio Genovese

Il processo d’appello per l’inchiesta “Corsi d’oro 2” sulla formazione professionale in Sicilia, che coinvolge l’ex parlamentare Francantonio Genovese, si avvia alla conclusione a Reggio Calabria. Dopo la conferma della condanna a 6 anni e 8 mesi in Cassazione nel 2021, la corte ha rinviato il caso alla corte d’appello di Reggio Calabria solo per l’accusa di riciclaggio, da cui Genovese era stato assolto in secondo grado. L’udienza fissata recentemente è stata rinviata a fine aprile a causa degli impegni del legale di Genovese.

La Procura generale reggina ha richiesto una pena complessiva di 7 anni e 3 mesi per vari reati, inclusi riciclaggio, truffa, associazione a delinquere e reati tributari. Il verdetto conclusivo è atteso per la fine di aprile.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it