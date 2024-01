Forza Italia, Bernadette Grasso confermata segretaria a Messina

A conclusione del congresso di Forza Italia Messina, nell’ex ritrovo La Roccia a Capri Leone, Bernardette Grasso è stata confermata all’unanimità coordinatrice provinciale del partito.

«Ringrazio tutto il direttivo provinciale e tutti coloro che mi hanno confermato la propria fiducia. Forza Italia – dice Grasso – per me è una seconda pelle. Tante sfide ci attendono, sotto la guida nazionale del segretario Antonio Tajani e regionale con il nostro presidente Renato Schifani, in sinergia con il coordinatore siciliano Marcello Caruso e tutti i militanti. Come ho sempre fatto, lavorerò con impegno e passione, insieme al gruppo sul territorio, ai colleghi regionali e nazionali del partito, per continuare a scrivere una storia che grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi ha radici profonde e durature».

