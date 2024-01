Baracche Camaro Sottomontagna: iniziate oggi le demolizioni

Oggi è stato dato il via alle operazioni di demolizione delle baracche situate a Camaro Sottomontagna, un passo significativo nel processo di risanamento urbano che coinvolge la città. La cerimonia di avvio dei lavori è stata presieduta dal sindaco Federico Basile, accompagnato dal vicesindaco e assessore al Risanamento Salvatore Mondello, dal sub commissario per l’Emergenza Risanamento Marcello Scurria, dal Consiglio di Amministrazione di ARISME e da rappresentanti del Consiglio comunale e della III Municipalità.

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di accelerare le attività di risanamento e ha espresso soddisfazione per i progressi ottenuti grazie alla collaborazione instaurata tra il Comune, ARISME e il Sub Commissario. Ha inoltre enfatizzato il ruolo decisivo del 2024 come anno cruciale, che segnerà il completamento di un lavoro avviato sotto l’amministrazione precedente e portato avanti con determinazione dalla sua stessa amministrazione.

