Marco Mengoni in concerto a Messina nel 2025, ed è già caccia ai biglietti

Fa notizia l’unica tappa in Sicilia e Calabria di Marco Mengoni che nel 2025 si esibirà allo Stadio Franco Scoglio. La data è quella del 24 luglio e si preannuncia come un evento a cui non mancare. E’ stato lo stesso Mengoni ad annunciare al tg 1 le date dei concerti italiani che toccheranno Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina.

I biglietti per la tappa messinese, organizzata da Carmelo Costa per Musica da Bere S.r.l., saranno disponibili alla vendita già a partire dal prossimo 2 febbraio in tutti i punti autorizzati ed i siti online dei circuiti:

– Box Office Sicilia: www.ctbox.it tel. 0957225340

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it