“Prof. Siviero “deludente” al Consiglio Comunale”, l’intervento analizzato dal Comitato ‘Invece del ponte'”

La recente apparizione del Prof. Siviero al Consiglio comunale di Messina è stata oggetto di severe critiche da parte del Comitato “Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto!”. La nota pubblicata dal comitato esprime delusione e insoddisfazione riguardo alle risposte fornite dal professore, noto esperto di ponti, su questioni tecniche, economiche e ambientali legate al progetto del Ponte sullo Stretto.

Il comitato esprime il proprio disappunto per il fatto che, anziché affrontare i dubbi della comunità, il Prof. Siviero abbia optato per un discorso incentrato sulla “suggestione metafisica ed emotiva”, invitando i cittadini a sognare lo Stretto come baricentro culturale del mondo. Un approccio giudicato poco concreto rispetto alle aspettative dei cittadini.

Il Comitato solleva dubbi sulla mancanza di dettagli tecnici forniti dal Prof. Siviero, nonostante la sua reputazione di esperto di ponti. Le risposte evasive e la scarsa chiarezza sulle problematiche ambientali ed economiche del progetto hanno deluso coloro che cercavano informazioni approfondite e concrete.

La nota critica anche la proposta del Prof. Siviero di rivolgersi al mercato con l’emissione di bond da far sottoscrivere ai siciliani e calabresi sparsi nel mondo. Tale proposta è stata definita poco realistica e ha sollevato interrogativi sulla reale situazione finanziaria del progetto, soprattutto alla luce della difficoltà dichiarata dallo Stato nel reperire risorse.

Il comitato ha evidenziato la conferma pubblica fornita dal Prof. Siviero riguardo al rifiuto della società Salini di abbandonare il contenzioso con lo Stato, in aperto contrasto con quanto richiesto dalla legge. Questo aspetto ha sollevato ulteriori preoccupazioni e ha alimentato la percezione di una gestione poco trasparente del progetto.

