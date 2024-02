Violenza tra minori a Villaggio Aldisio: dodicenne accoltellato da un coetano per futili motivi

Il 30 gennaio scorso, nel pomeriggio, un ragazzino di dodici anni è stato accoltellato da un coetaneo, un tredicenne, in seguito a uno scontro per motivi apparentemente futili. Il giovane ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico con ferite all’addome, ricevendo una prognosi di venti giorni.

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud sono intervenuti sulla base di una segnalazione al 112 e hanno avviato un’indagine sulla vicenda. Dalle informazioni raccolte, è emerso che l’aggressore, nonostante il grave atto compiuto, non può essere ritenuto imputabile in quanto minore di 14 anni. Il tredicenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina.

Il dodicenne, nonostante le ferite, ha fortunatamente evitato conseguenze gravi e, dopo essere stato trattenuto in osservazione in ospedale, è stato successivamente dimesso.