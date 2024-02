Grave incidente a Capo d’Orlando, vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere

Poco dopo la mezzanotte di oggi, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina è intervenuta su un grave incidente stradale autonomo sulla strada statale 113, al km102,500, nel comune di Capo d’Orlando (ME).

La 9a squadra del Distaccamento di Sant’Agata di Militello ha estratto due dei quattro giovani a bordo dell’auto coinvolta e li ha affidati al personale sanitario del 118 per le prime cure. Dei feriti, due sono in condizioni gravi (codice rosso), mentre uno è in condizioni meno gravi (codice giallo).

I feriti sono stati trasportati d’urgenza in tre nosocomi tra i comuni di Patti e Sant’Agata Militello. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

