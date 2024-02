All’asta Cappelle Gentilizie al Grancamposanto, ecco i bandi del Comune

l comune di Messina ha indetto n. 11 Bandi di gara per l’assegnazione della concessione di 9 cappelle di famiglia site nel Cimitero Monumentale, abbandonate e tornate nella disponibilità dell’Ente, a seguito di avvenuta dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale; e di 3 strutture funerarie site nel cimitero di San Filippo.

I manufatti riguardano al Gran Camposanto, le cappelle funerarie già intestate rispettivamente alle Famiglie, “Gugliotta, Ruggeri Antonino, Vinci, Alicò- Catanzaro, Bombaci-Zaccone, Salvatore Caminiti e Fassari”; 1 (una) edicola funeraria famiglia “Corrao-Previti” ed 1 (una) cappella gentilizia appartenente a famiglia ignota; mentre al cimitero di San Filippo le tre strutture sepolcrali riguardano la zona ACO LETT “A”, “C”, e “D”.

Si procederà con concessioni di durata novantanovennale. Le aree a gara e le relative strutture verranno assegnate nello stato nel quale si trovano e, quindi, saranno a carico del nuovo concessionario tutte le attività necessarie al restauro conservativo dei manufatti.

“L’Amministrazione comunale ha deciso su indicazione del sindaco Federico Basile – commenta l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – di procedere alla concessione di alcuni manufatti sepolcrali attraverso un’asta pubblica. Questo permetterà all’Amministrazione di valorizzare strutture sepolcrali affidandole al migliore offerente, con l’obiettivo di rendere accessibili e fruibili loculi e aree, in molti casi inutilizzati e abbandonati da anni, e dimostrare la nostra attenzione verso questi luoghi dove stiamo cercando di riportare quel livello di decoro che spetta a siti così importanti per il ricordo dei nostri cari che non ci sono più”.

Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la documentazione (utilizzando i modelli allegati), pena esclusione dall’asta, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano a presso gli uffici del Dipartimento Affari Generali – Protocollo Generale del Comune di Messina sito in Piazza Unione Europea n.1, 98122 – Messina, entro e non oltre le ore 13.00 del 4 marzo 2024.

I soggetti interessati alla concessione possono consultare la documentazione inerente il bene in asta, sul sito istituzionale all’indirizzo https://comune.messina.it/it/news/avviso-per-l-affidamento-in-concessione-mediante-asta-pubblica-di-strutture-sepolcrali?type=3 nonché, nei giorni di martedì dalle ore 10 alle 12 e il giovedì sempre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 16, presso l’ufficio tecnico sito in Via Catania 118 Messina. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Bicchieri al recapito telefonico 090.7724811 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

L’asta pubblica, per tutti i 12 bandi, avrà luogo il 5 marzo 2024, a palazzo Zanca, negli uffici della Direzione del dipartimento Servizi Manutentivi stanza n° 35 a partire dalle ore 9.00, secondo l’articolazione oraria indicata nei singoli avvisi (allegati) unitamente ai modelli da compilare, necessari per partecipare all’asta:

Bando per l’affidamento cappella gentilizia appartenente a famiglia ignota sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Fassari” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Gugliotta” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Ruggeri Antonino” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Vinci” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Alicò-Catanzaro” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Bombaci-Zaccone” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento a cappella funeraria già intestata alla famiglia “Salvatore Caminiti” sita al Gran Camposanto; Bando per l’affidamento struttura sepolcrale zona ACO LETT. “A” sita al cimitero di San Filippo; Bando per l’affidamento struttura sepolcrale zona ACO LETT. “C” sita al cimitero di San Filippo; Bando per l’affidamento struttura sepolcrale zona ACO LETT. “D” sita al cimitero di San Filippo; Bando per l’affidamento a edicola funeraria già intestata alla famiglia “Corrao-Previti” sita al Gran Camposanto.

