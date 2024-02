Sindacato: Mariano Massaro riconfermato Segretario generale dell’ORSA

Si è svolto a Rimini nei giorni 12-13-14 il terzo congresso nazionale della Confederazione Sindacale ORSA, che ha riconfermato il messinese Mariano Massaro nel ruolo di Segretario Generale.

Sono orgoglioso della stima che mi hanno confermato gli associati all’Orsa di tutta Italia e di ogni comparto- ha commentato il neoeletto Segretario Generale- l’età avanza e le energie non sono quelle dei vent’anni ma posso dare ancora qualcosa a questi lavoratori che per la seconda volta mi hanno onorato ponendomi alla guida dell’organizzazione cui ho dedicato gran parte della mia vita. Il sindacato di base è una missione – continua Massaro- tanti oneri e pochi onori ma la libertà e l’onestà che caratterizza il nostro ambiente sindacale non ha prezzo. Ringrazio i lavoratori per la fiducia e farò di tutto per non deluderli.

