La Procura di Roma avvia un’indagine sul Ponte sullo Stretto in seguito all’esposto di Pd, Verdi e Sinistra: nel mirino le procedure di Salvini

La notizia dell’apertura del fascicolo è giunta nel giorno in cui Matteo Salvini ha criticato le opposizioni, accusandole di ostacolare qualsiasi progetto infrastrutturale. In un’intervista a ‘Mattino Cinque’, il vicepremier ha difeso l’importanza del Ponte sullo Stretto, affermando che serve a unire milioni di siciliani e a migliorare la mobilità, nonché a ridurre l’inquinamento.

Anche il Senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, ha diramato una dura nota, affermando: “Il trio dei No, Bonelli, Fratoianni e Schlein, continua ad agire contro la crescita dell’Italia. Il solito metodo della sinistra che, quando perde nelle urne, utilizza i tribunali per attaccare l’avversario politico. Un atteggiamento vergognoso da parte di chi per anni ha bloccato lo sviluppo del Sud, umiliandolo.

Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica per la crescita economica e occupazionale del Meridione, una struttura attesa da tantissimi anni che grazie all’impegno e alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, finalmente si sta concretizzando. I loro No ideologici e strumentali, di certo, non ci fermeranno: noi andremo avanti nella sua realizzazione per il bene dei siciliani, dei calabresi e di tutti gli italiani. ‘Ponte e Libertà’”.