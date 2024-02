Braciolettine Messinesi (forse) ancora protagoniste in tv

di Leonardo Lauriana Le braciolettine messinesi continuano a far parlare di sé in televisione, soprattutto dopo l’esibizione in esterna ambientata a Messina nella puntata di Masterchef che si è svolta a piazza Duomo. Anche Antonella Clerici, nella puntata di mercoledì 21 febbraio di “E’ sempre mezzogiorno”, programma quotidiano trasmesso su Rai Uno alle 12, ha fatto preparare allo chef palermitano Fabio Potenzano le “nostre” braciolettine.

Non intendiamo esprimere giudizi, poiché apprezziamo la buona volontà e le lusinghiere parole che solitamente accompagnano la presentazione di uno dei piatti più emblematici della tradizione messinese. Tuttavia, non possiamo ignorare la differenza evidente tra le braciolettine che siamo abituati a gustare e quelle che vediamo in televisione.

Anche lo chef di grande successo di “Casa Pappagallo”, noto per le sue apparizioni su Discovery e Food Network, si è cimentato nel riproporre le braciolettine. Onestamente, ha ammesso di non averle chiuse correttamente, ma riteniamo che la questione vada oltre la semplice chiusura e riguardi quella che potremmo definire “messinesitudine”: l’attitudine tipica dei messinesi a trasformare ingredienti modesti e semplici in prelibatezze ineguagliabili, un’arte che molti cercano di imitare senza successo.

P.S.: ma la rosticciera elettrica con la sua bella “ratigghia” la usiamo soltanto noi messinesi?

