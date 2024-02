UDU Messina: contestazione durante l’inaugurazione dell’Anno Accademico

Oggi, durante l’inaugurazione dell’anno accademico presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, l’Unione degli Universitari (UDU) ha sollevato una contestazione nei confronti della presenza del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

La presenza di Schifani è stata contestata in quanto simbolo di un governo che, a dire dell’organizzazione studentesca, mostra un totale disinteresse per le vite e le prospettive dei giovani siciliani. L’UDU ha criticato l’assenza di un vero impegno da parte delle istituzioni per affrontare le sfide che affliggono la regione, inclusa la fuga delle risorse umane più qualificate.

La visita di Schifani a Messina, insomma, è stata vista come una mera formalità istituzionale, priva di significato sostanziale e di risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni dei giovani studenti e cittadini siciliani.

L’UDU ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione e azione da parte del governo per affrontare i problemi strutturali che stanno portando allo spopolamento e al degrado della regione, ribadendo il proprio impegno a lottare per il diritto dei giovani siciliani a costruirsi un futuro dignitoso nella propria terra.

Inoltre, UDU Messina ha annunciato l’organizzazione del quinto congresso, dal titolo significativo “con tutta la rabbia, con tutto l’amore”, durante il quale verrà rilanciata la piattaforma politica del movimento per rivendicare con forza il diritto dei giovani siciliani a un futuro migliore, un diritto che ritengono essere stato negato dai governi di destra fino a oggi.

