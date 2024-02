Il 15 marzo si celebra la “giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”

Dal 2012, il 15 marzo di ogni anno si celebra la “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla” dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Questi disturbi, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata o “binge eating”, sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione (anche nei bambini di 8-9 anni) e per l’eziologia multifattoriale complessa.

In occasione della XIII edizione del Fiocchetto Lilla l’equipe della UO Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione dell’ASP di Messina ha organizzato un calendario di eventi rivolti a tutti coloro che, per motivi differenti, si sentono vicini a questa tematica.

L’evento di apertura Network Care: la rete che cura, organizzato dall’ASP e dal Comune di Messina, si svolgerà il 4 marzo 2024 presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna e sarà un’occasione di confronto tra professionisti ed approfondimento sullo stato dell’arte e sulle buone prassi relative ai DNA. L’evento è dedicato a medici, psicologi, professionisti della sanità, ma anche a familiari, insegnanti e dirigenti scolastici che, spesso per primi, intercettano il disagio legato al DNA o si trovano a dover gestire l’acuzie della patologia.

L’Open day presso la nostra sede di via Sant’Elia del 15 marzo è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere il Centro ed avere maggiori informazioni sull’assistenza ai DNA nella città e nella provincia di Messina.

I tre eventi Una Piega Diversa (11 marzo), Vivere a colori (18 marzo) ed EsteticaMente (28 marzo) si svolgeranno presso il Centro Diurno per DNA di Messina e sono dedicati ai pazienti in carico che, a causa del disturbo alimentare hanno perso un approccio sano alla cura di sé ed alla bellezza. Sono finalizzati ad aiutare le ragazze ed i ragazzi ricoverati a a ricordare che la bellezza non ha peso, non è fatta di numeri, ma di colori, cura e attenzione a tutte le parti del proprio corpo.

