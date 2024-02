Giornata Mondiale dell’Obesità: Il 3 marzo a Messina arriva “Obecity”, l’iniziativa di Cittadinanzattiva per informare i cittadini su fattori di rischio, stili di vita e alimentazione sana

L’edizione 2024 di ObeCity – la campagna sull’obesità a cura di Cittadinanzattiva – si focalizza sulla sensibilizzazione e sull’informazione di questa patologia e si rivolge in particolare ai cittadini di Bari e Messina, nella giornata di domenica 3 marzo. In particolare a Messina, presso il Centro Commerciale Tremestieri, dalle 16:30 alle 19:30, saranno predisposti stand con materiali informativi sulla prevenzione dell’obesità, sull’alimentazione equilibrata e sugli stili di vita salutari. Saranno presenti anche medici esperti (obesiologi di SIO, chirurghi di SICOB, nutrizionisti di ADI, medici di famiglia di SIMG) ai quali i cittadini potranno chiedere approfondimenti, suggerimenti e supporto.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, prevista per il 4 marzo 2024, Cittadinanzattiva vuole informare e coinvolgere la cittadinanza riguardo l’importanza di adottare stili di vita corretti come il movimento fisico, l’alimentazione sana e il controllo dei parametri fondamentali, per individuare i propri eventuali fattori di rischio verso l’obesità.

“La sfida della prevenzione ha bisogno del coinvolgimento attivo dei cittadini, del loro ruolo da protagonisti perché si tratta di adottare stili di vita appropriati, di avere le informazioni che li rendono più consapevoli nella scelta dei percorsi di salute e anche protagonisti nelle scelte di politica pubblica”, dichiara Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Nella consapevolezza che l’insorgere di sovrappeso patologico e obesità può esser legato – soprattutto fra i bambini più piccoli – a una carente educazione rispetto alla corretta alimentazione e all’importanza del movimento o alla difficoltà di accedere a una alimentazione equilibrata e di qualità, con Obecity vogliamo dare il nostro contribuito per abbattere lo stigma e i pregiudizi legati a questa patologia che spesso rischiano di frenare la presa di consapevolezza di chi ne soffre e ostacolare il percorso di cura.”

Il numero di persone in sovrappeso e affette da obesità è in costante crescita in tutto il mondo. In Italia si stima che le persone in sovrappeso siano il 46,3% della popolazione, mentre le persone obese rappresentano l’11,4% (2022, dati ISTAT) per un costo sociale attuale di circa 28 miliardi di euro. Inoltre il 27,2% dei bambini e ragazzi tra i 3 e 17 anni risulta essere in sovrappeso o addirittura obeso. Non si tratta solo di inestetismo: il sovrappeso incontrollato può portare all’obesità, una patologia che può comportare lo sviluppo di gravi complicanze (si stima sia responsabile di circa l’80% dei casi di diabete, del 55% dei casi di ipertensione, del 35% di casi di cardiopatia ischemica e del 35% dei Tumori).

Obecity è realizzata con il supporto non condizionato di Medtronic Italia e con il contributo di un Advisory Board a cui hanno partecipato: Prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull’Obesità – Università degli studi di Milano; Dr. Luigi Piazza, SICOB (Società italiana della chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche); Dr. Alexis Malavazos, SIO (Società Italiana dell’Obesità); Dr. Gerardo Medea, SIMG (Società Italiana di Medicina Generale); Prof. Claudio Maffeis, SIP (Società Italiana Pediatria); Dr.ssa Anna De Franchis, FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri); Prof.ssa Barbara Paolini, ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica); Anna Rita Cosso, Presidente Cittadinanzattiva; Emanuele Abate, Medtronic Director Surgical Innovation, Davide Verdesca, CEO SG Company.

